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إطلاق سراح “ولد لفشوش”

منذ 15 دقيقة
منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء أول أمس (الخميس)، في خطوة مفاجئة، مالك سيارة “لامبورغيني” التي تسببت في حادثة سير أدت إلى انقلاب سيارة أجرة، السراح المؤقت مع وضعه رهن تدبير المراقبة، بعد ملتمس تقدمت به هيأة دفاعه، مقابل كفالة مالية محددة في عشرة ملايين سنتيم.أكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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