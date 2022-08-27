الأولى
إطلاق سراح “ولد لفشوش”
منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء أول أمس (الخميس)، في خطوة مفاجئة، مالك سيارة “لامبورغيني” التي تسببت في حادثة سير أدت إلى انقلاب سيارة أجرة، السراح المؤقت مع وضعه رهن تدبير المراقبة، بعد ملتمس تقدمت به هيأة دفاعه، مقابل كفالة مالية محددة في عشرة ملايين سنتيم.أكمل القراءة »
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