حوادث
انتحار تحت عجلات القطار باليوسفية
اهتزت اليوسفية، الأربعاء الماضي، على وقع حادث مأساوي تمثل في انتحار شخص بعدما ارتمى تحت عجلات قطار لنقل الفوسفاط. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الضحية من مواليد 1980 وكان يقطن رفقة أفراد عائلته في حي الزلاقة الهامشي، قبل أن يضع حدا لحياته بتلك الطريقة المأساوية. وأفادأكمل القراءة »
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