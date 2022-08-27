افتتاحية
“فرانسيس”
< د. خالد الحري هكذا كان أجدادنا، من المقاومين والشهداء، يطلقون على المستعمرين الفرنسيين، وهو لقب بحمولة اجتماعية وسياسية ونفسية ذات دلالة، ويحيل على أسماء عدد من الطغاة والجبابرة، وإمبراطوريات الدم التي حكمت العالم بقوة النار والحديد. بهذه الصورة، تعيش فرنسا في مخيلة المغاربة، وعلى هذا النحو،أكمل القراءة »
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