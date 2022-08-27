fbpx
حوادث

6 سنـوات لمغتصـب فتـاة

منذ 3 دقائق
اختطفها باستعمال دراجة ورماها على الأرض بعد مطاردة الدرك أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متزوجا أبا لطفل، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاغتصاب. ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية المنجزةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.