حوادث
6 سنـوات لمغتصـب فتـاة
اختطفها باستعمال دراجة ورماها على الأرض بعد مطاردة الدرك أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متزوجا أبا لطفل، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاغتصاب. ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية المنجزةأكمل القراءة »
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