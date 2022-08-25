الحكومة تصادق على تعيينات جديدة بوزارتي المالية والفلاحة

اختتمت الحكومة مجلسها الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وهمت التعيينات الجديدة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، حسب بلاغ للحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، تعيين كل من عبد الكريم كيري، مديرا للبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، وأحمد عبار، مديرا للحسابات العامة بالخزينة العامة للمملكة، وميسوم لطفي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

أما بالنسبة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين كل من جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وسعيد أقريال، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.