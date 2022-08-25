الحكومة تدعم الناشرين بـ 105 مليون درهم لتفادي زيادة أسعار الكتب المدرسية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، لن تعرف أي زيادة، بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للناشرين، والذي يقدر ب 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

وأشار أخنوش، خلال المجلس الأسبوعي للحكومة، المنعقد اليوم (الخميس)، بغرض تداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، (أشار) أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.

من جهة أخرى، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.495 بتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية والمطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف إحداث جسور بين مختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وبينها وبين باقي مؤسسات التعليم العالي الأخرى بغية منح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم.

وبموجب المرسوم الجديد المذكور، ستتولى الكليات المشار إليها آنفا تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في طب الأسنان، والذي تستغرق مدة التكوين فيه أربعة فصول بعد البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية. بالإضافة إلى منح وتحضير دبلوم الدراسات الأساسية في العلوم الطبية أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات الأساسية في علوم طب الأسنان، والذي ستستغرق مدة التكوين فيه فصلين بعد دبلوم الدراسات العامة في العلوم الطبية، أو دبلوم الدراسات العامة في علوم الصيدلة أو دبلوم الدراسات العامة في علوم طب الأسنان.

(ي.ع)