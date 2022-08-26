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جائزة الشيخ زايد تفتح الترشيحات

منذ دقيقتين
يواصل المشرفون على جائزة الشيخ زايد للكتاب، استقبال ترشيحات المشاركة في دورتها 17 إلى غاية 1 أكتوبر المقبل. وستعلن جائزة الشيخ زايد للكتاب عن المتوجين بها مارس 2023، بعد مجموعة من المراحل التي تخضع فيها الترشيحات لمعايير علمية وموضوعية. وتشمل فروع الجائزة 9 مجالات، وهي: الآداب والترجمةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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