اذاعة وتلفزيون
جائزة الشيخ زايد تفتح الترشيحات
يواصل المشرفون على جائزة الشيخ زايد للكتاب، استقبال ترشيحات المشاركة في دورتها 17 إلى غاية 1 أكتوبر المقبل. وستعلن جائزة الشيخ زايد للكتاب عن المتوجين بها مارس 2023، بعد مجموعة من المراحل التي تخضع فيها الترشيحات لمعايير علمية وموضوعية. وتشمل فروع الجائزة 9 مجالات، وهي: الآداب والترجمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا