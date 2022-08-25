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مخبر يطيح بـ”بيدوفيل”
سقط “بيدوفيل” خمسيني في قبضة عناصر الدرك الملكي باولاد فرج بإقليم الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بعد التوصل بإخبارية تفيد أنه مبحوث عنه منذ سنتين من قبل أمن مولاي رشيد بالبيضاء، لتورطه في هتك عرض طفلة عمرها ثماني سنوات وقتها. وأفادت مصادر “الصباح” أن اعتقال المتهم خلف ارتياحاأكمل القراءة »
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