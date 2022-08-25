بانوراما
فوائد فيتامين “E”
ينتمي فيتامين (E) إلى مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون، إذ أنه من مضادات الأكسدة، التي تجدد الجذوع الحرة، وهي جزيئات ينتجها الجسم خلال عملياته الفيزيولوجية الروتينية، وأيضا خلال بعض الحالات الخاصة، تسبب الإجهاد التأكسدي. ويعمل فيتامين (E) في الجسم بالتآزر مع فيتامين (سي) ومعدن السيلينيوم أو الزنك، على توفير تأثيرأكمل القراءة »
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