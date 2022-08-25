الأولى
تحت الدف
تتدارس جماعة البيضاء هذه الأيام ملف نقل بعض الأسواق الكبرى إلى خارج المدينة، بهدف تخفيف الضغط عن العاصمة الاقتصادية التي تعيش اكتظاظا كبيرا في حركة السير. الأخبار الواردة من داخل المجلس تقول بأن العمدة وبعض المستشارين اطلعوا على سوق بضواحي باريس تتجمع فيه كل الأسواق (الخضر والأسماكأكمل القراءة »
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