الأولى
هجرة جماعية لعدائين إلى أمريكا
عانوا خلافات بينهم وبين مدربين في الإدارة التقنية الوطنية شد عدد من العدائين الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن واجهوا مشاكل مع الإدارات التقنية السابقة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. وعانى العداؤون المذكورون كثيرا، بسبب تعامل الإدارات التقنية السابقة للجامعة، الشيء الذي دفعهم، في البداية، إلىأكمل القراءة »
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