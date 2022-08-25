الأولى
احتيال إلكتروني بمواعيد “الفيزا”
عمليات نصب يقودها سماسرة باستعمال البيانات الشخصية للضحايا وقع عدد كبير من الحالمين بالحصول على “فيزا شينغن” في الأيام الأخيرة، ضحية عمليات احتيال، يقودها نصابون على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون تقديم خدمات حجز الموعد. وعلمت “الصباح” أن هذه الفئة من المحتالين، طورت نشاطها بعد أزمة التأشيرات التيأكمل القراءة »
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