بانوراما
شاطئ تيفنيت… بانوراما طبيعية
قرية الصيادين ومغاراتهم ومناظر المنتزه الوطني الخلابة تغري السياح يزخر ساحل جنوب أكادير بسلسلة من الشواطئ ذات المناظر الطبيعية الخلابة، تجلب إليها آلاف السياح والمصطافين والمصطافات خلال العطل السنوية، خاصة العطلة الصيفية وتمتاز سلسلة الشواطئ تيفنيت، لالا خويرة، الدويرة، سيدي الرباط، سيدي واساي، ماسة وسيدي بوالفضايل وغيرهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا