بانوراما
نوبات الصداع… سبل الوقاية
الدكتورة جبراني قالت إن التعرض لأشعة الشمس وعادات أخرى خاطئة تزيد حدته كشفت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، بعض أسباب الإصابة بالصداع خلال فصل الصيف، مؤكدة في حوار مع “الصباح”، أن ارتفاع درجة الحرارة واجتفاف الجسم من أهمها. وأوضحت جبراني، أنه من بين الأخطاء التي يقع فيهاأكمل القراءة »
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