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وطنية

سيادة دوائية مغربية إسبانية

منذ دقيقتين
قمة تعاون بين مصالح وزارتي الصحة بالبلدين تتعلق باستعمال التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات أجرى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس (الثلاثاء) بمدريد، مباحثات مع نظيرته الإسبانية، كارولينا دارياس، تناولت عقد شراكات واتفاقيات تعاون تخص السياسة الدوائية التي أصبحت ذات بعد مرتبط بالسيادة الصحية والسيادة فيأكمل القراءة »

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