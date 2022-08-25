ملف الصباح
تفاقم سوء التفاهم
بنجلون شكك في أن يكون الرئيس الفرنسي ووزيره في الداخلية على علم بمستوى تدهور العلاقات اعتبر المفكر والكاتب المغربي طاهر بنجلون أن هناك سوء فهم كبير بين باريس والرباط، وأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر تحمل في طياتها تضحية بعلاقات طويلة ومهمة مع المغرب، مرجحاأكمل القراءة »
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