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ملف الصباح

تفاقم‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم

منذ 4 دقائق
طاهر‭ ‬بنجلون‭
بنجلون‭ ‬شكك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ووزيره‭ ‬في‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمستوى‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات اعتبر‭ ‬المفكر‭ ‬والكاتب‭ ‬المغربي‭ ‬طاهر‭ ‬بنجلون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬والرباط،‭ ‬وأن‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬الجزائر‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭  ‬تضحية‭ ‬بعلاقات‭ ‬طويلة‭ ‬ومهمة‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬مرجحا‭أكمل القراءة »

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