حوادث
إيقاف صاحب كلاب نهشت مسنا
الضحية يبلغ من العمر 87 سنة نقل في حالة حرجة إلى المستعجلات بطنجة أوقفت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، أخيرا، شخصا يملك مجموعة من الكلاب الشرسة، يشتبه في تحمله مسؤولية تعرض مسن لاعتداء جسدي من قبل كلابه، وإصابته بجروح خطيرة جدا نقل إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفىأكمل القراءة »
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