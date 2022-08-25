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حوادث

إحباط تهريب ممنوعات وهواتف

منذ 7 دقائق
أوقفت عناصر الجمارك العاملة بميناء بني أنصار بإقليم الناظور، أخيرا، مهاجرا يبلغ من العمر 25 عاما، متلبسا بمحاولة تهريب كمية مهمة من الحشيش إلى إسبانيا. وأكدت إدارة الجمارك، أنه في إطار الجهود التي تبذلها من أجل محاربة كل أشكال التهريب بصفة عامة والتهريب الدولي للمخدرات بصفة خاصة،أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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