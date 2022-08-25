حوادث
مقر جديد للأمن بتاونات
أعطى وفد رسمي، صباح الأحد الماضي، انطلاقة العمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بحي أولاد سعيد بتاونات، في إطار تطويروعصرنة البنيات التحتية الشرطية، بعد سنوات طويلة شغلت فيها المقر المؤقت ب”الخروبة” الذي لم يكن كافيا لاحتضان كل الفرق والأنشطة. وجهز مقر الأمن الجديد الواقع بمدخل المدينة منأكمل القراءة »
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