fbpx
ملف الصباح

ابتــزاز‭ ‬تاريخــي

منذ 29 ثانية
فرنسا تقدم الحكم مقابل المنافع (خاص)
موقف‭ ‬فرنسي‭ ‬يزاوج‭ ‬بين‭ ‬التلويح‭ ‬بالشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وخدمة‭ ‬مصالحها‭ ‬الإستراتيجية ليست‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬والرباط‭ ‬إلا‭ ‬امتداد‭ ‬لموقف‭ ‬ثابت‭ ‬يزاوج‭ ‬بين‭ ‬التلويح‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وبين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطويع‭ ‬هذه‭ ‬الشرعية‭ ‬لخدمة‭ ‬مصالح‭ ‬فرنسا‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تتبنى‭ ‬خطا‭ ‬سياسيا‭ ‬قائما‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.