ملف الصباح
ابتــزاز تاريخــي
موقف فرنسي يزاوج بين التلويح بالشرعية الدولية وخدمة مصالحها الإستراتيجية ليست التطورات الأخيرة في العلاقة بين باريس والرباط إلا امتداد لموقف ثابت يزاوج بين التلويح بالدفاع عن الشرعية الدولية وبين العمل على تطويع هذه الشرعية لخدمة مصالح فرنسا الإستراتيجية في العالم، ذلك أنها تتبنى خطا سياسيا قائماأكمل القراءة »
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