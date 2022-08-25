حوادث
تهديد رئيس جماعة بالقتل
أبحاث درك بوزنيقة تنتهي باعتقال مستشار في حفل عقيقة تحول حفل عقيقة نظمه النائب الأول لرئيس جماعة بوزنيقة، أول أمس (الثلاثاء)، إلى مسرح للجريمة، إثر حلول أفراد الدرك الملكي به، وتمشيطهم المكان، ومعاينتهم لتسجيلات الكاميرات المنصوبة، قبل الاستماع إلى شهود من الحاضرين، وضمنهم أعضاء بالجماعة نفسها وضيوف،أكمل القراءة »
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