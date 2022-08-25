الصباح الفني
فنان يستعيد أصول ممارسة الحجاج
كتاب جديد يتتبع الآلية الخطابية عبر تاريخ الفلسفة صدر حديثا للباحث محمد فنان كتاب اختار له عنوان “فلسفة الحجاج في التراث الغربي” مذيل بعنوان فرعي هو “بحث في الأنساق والإبدالات”. وحاول فنان في هذا البحث تتبع أصول نظرية الحجاج، بدءا من مرحلة التأسيس لدى السوفسطائيين في اليونانأكمل القراءة »
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