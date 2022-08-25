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الصباح الفني

فنان‭ ‬يستعيد‭ ‬أصول‭ ‬ممارسة‭ ‬الحجاج

منذ 54 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                      (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يتتبع‭ ‬الآلية‭ ‬الخطابية‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬الفلسفة صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للباحث‭ ‬محمد‭ ‬فنان‭ ‬كتاب‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬فلسفة‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬التراث‭ ‬الغربي‭” ‬مذيل‭ ‬بعنوان‭ ‬فرعي‭ ‬هو‭ “‬بحث‭ ‬في‭ ‬الأنساق‭ ‬والإبدالات‭”.‬ وحاول‭ ‬فنان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬تتبع‭ ‬أصول‭ ‬نظرية‭ ‬الحجاج،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس‭ ‬لدى‭ ‬السوفسطائيين‭ ‬في‭ ‬اليونان‭أكمل القراءة »

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