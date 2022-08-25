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حوادث

مقتل خمسيني بمكناس

منذ 18 دقيقة
تحولت، جلسة خمر بدوار الخلط التابع لجماعة الدخيسة ضواحي مكناس، أول أمس (الثلاثاء)، إلى جريمة قتل، بعد توجيه شخص ثلاثيني طعنة غائرة بالسلاح الأبيض لصديقه. الجريمة التي اهتزت لها، المنطقة في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أول أمس (الثلاثاء)، مرتكبها شخص خمسيني كان رفقة مجموعة منأكمل القراءة »

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منذ 18 دقيقة


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