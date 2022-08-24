الرياضة
الحرارة تنهي معسكر الدفاع بفاس
الشابي يطالب الإدارة بالتعاقد مع لاعبين جدد اضطر المدرب التونسي لسعد جردة الشابي إلى إنهاء معسكره المغلق بفاس، بسبب الحرارة المفرطة التي أثرت بشكل لافت على اللاعبين. وغادر الفريق الجديدي فاس مباشرة بعد إنهاء مباراته الودية أمام الجيش الملكي، التي انتهت بنتيجة التعادل دون أهداف. وخاض الفريقأكمل القراءة »
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