الرياضة
أزمة بين الجيش وفاندربروك
المدرب البلجيكي يحاول إغراء بورغيس لضمه إلى أبها رفض الجيش الملكي عرض أبها السعودي للتعاقد مع مدافعه ديني بورغيس، لاعب منتخب الرأس الأخضر، بعد محاولات لضمه، بالطريقة التي ضم بها المدرب البلجيكي سفين فاندربروك. وعلمت «الصباح»، أن رفض الفريق العسكري لعرض أبها السعودي، كان بداعي رغبة المسؤولينأكمل القراءة »
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