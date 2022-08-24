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وطنية

غلاء المستلزمات المدرسية يستنفر المعارضة

منذ 4 دقائق
مطالب للحكومة بدعم الأسر المعوزة في اقتناء لوازم الدخول المدرسي لم يقتصر الغلاء على أسعار الخدمات والسلع الغذائية، بل امتد إلى الكتب واللوازم المدرسية أيضا، الأمر الذي يرتقب أن يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة إلى الأسر مع بداية الموسم الدراسي المقبل، إذ في الوقت الذي تحاول فيه الحكومةأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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