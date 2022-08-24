الرياضة
السلة تعود إلى المحاكم
شكاية جديدة حول التدبير المالي للجامعة تعود محكمة جرائم الأموال بالرباط، للنظر في ملف كرة السلة، المعروض عليها منذ سنوات، بعد غد (الجمعة)، والمتابع فيه رئيس الجامعة الملكية، رفقة عضويــن سابقـين بالمكتب المديري. وعلمت «الصباح»، أن المحكمة ستنظر في الطلب المقدم من قبل دفاع عامر أشعايبي، رئيسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا