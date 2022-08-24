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الرياضة

السلة تعود إلى المحاكم

منذ 3 دقائق
شكاية جديدة حول التدبير المالي للجامعة تعود محكمة جرائم الأموال بالرباط، للنظر في ملف كرة السلة، المعروض عليها منذ سنوات، بعد غد (الجمعة)، والمتابع فيه رئيس الجامعة الملكية، رفقة عضويــن سابقـين بالمكتب المديري. وعلمت «الصباح»، أن المحكمة ستنظر في الطلب المقدم من قبل دفاع عامر أشعايبي، رئيسأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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