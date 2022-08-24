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الرياضة

الجامعة تقيم تجمعا للاعبين العاطلين

منذ 3 دقائق
سيشرف عليهم فتحي جمال ويعرضون على الأندية نحت الإدارة التقنية الوطنية لكرة القدم منحى الدولي السابق، مصطفى الحداوي، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وقررت تنظيم تجمع تدريبي للاعبين العاطلين، تحت إشراف الإطار الوطني فتحي جمال، بمركز محمد السادس لكرة القدم. ووجهت الجامعة الدعوة للاعبين من البطولة، بينهم أجانب،أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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