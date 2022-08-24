مجتمع
“الجوطية”… عبث وفوضى
تجار يعيدون بيع الخردة ومهووسون يبحثون عن كنز مفقود تنتشر في البيضاء كما في مختلف مدن المملكة، الكثير من الأسواق القارة والأسبوعية، أسواق خاصة ببيع الخردة أو ما يطلق عليه “الجوطية”، إذ توجد بعض هذه الأسواق المشهورة على الصعيد الوطني، كما هو الأمر بالنسبة إلى “درب غلف”أكمل القراءة »
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