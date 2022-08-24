الرياضة
رسالة رياضية: وحيد والركراكي
ظلت كل المؤشرات تشير منذ مدة إلى أن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش سيقال من منصبه، ولن يدرب المنتخب الوطني في كأس العالم، وذلك ما حدث بالفعل وتأكد الأسبوع الماضي. صحيح أن هذه الإقالة ستترك جرحا عميقا في قلب رجل قاد المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز، هللنا لهأكمل القراءة »
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