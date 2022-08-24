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الرياضة

الفتيان يستهلون كأس العرب بمواجهة العراق

منذ 31 ثانية
المباراة تجرى اليوم بوهران والفوز مفتاح التأهل يستهل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة منافسات البطولة العربية، التي انطلقت، أمس (الثلاثاء)، بالجزائر، بمواجهة نظيره العراقي، اليوم (الأربعاء) بوهران، انطلاقا من الخامسة، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة. وأنهى المنتخب الوطني للفتيان استعداداته لهذه المباراة، أمس (الثلاثاء)،أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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