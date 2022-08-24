الرياضة
استقالة بآسفي بسبب الانتدابات
الحانيم اعتبرها نهائية والغزناوي يجمد نشاطه بعد 20 سنة تفاجأ المكتب المسير لأولمبيك آسفي باستقالة العضو محسن الحانيم، بعد عشرة أيام فقط على انتخابه. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن الحانيم قدم استقالته إلى مجموعة من المنخرطين وأعضاء المكتب على تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، وبعد ذلك قدمهاأكمل القراءة »
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