حوادث
فك لغز جريمة قتل بوجدة
خبرة معهد العلوم الجنائية بالرباط كشفت تورط المتهم رغم محاولاته الإنكار قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة, أخيرا, تأييد عقوبة السجن الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بعد النظر في الحكم المستأنف من قبل النيابة العامة في حق (ع.ا.ل)، والذي كان متهما ابتدائيا بجناية القتلأكمل القراءة »
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