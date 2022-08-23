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تزوير أعمار طفلات لتزويجهن

منذ 50 ثانية
تفجرت من جديد طرق الاحتيال لتزويج القاصرات، إثر إيقاف النائب الثاني لرئيس جماعة بابن جرير، وإطلاق سراحه بعد تقديمه، السبت الماضي، أمام النيابة العامة لمراكش، إذ تواصل مصالح الدرك الملكي بالإقليم، البحث عن المتورطين ضمن شبكة إجرامية تخصصت في اختراق قوانين الزواج والتعدد، عن طريق تزوير الأعمارأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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