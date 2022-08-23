بانوراما
“تيتانيـك”… سباحـة وسياحـة
يعتبر امتدادا لشاطئ الجديدة والعوم فيه يتطلب حنكة ودراية يقع شاطئ “تيتانيك” على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من شاطئ الدوفيل، الملتصق بشاطئ الجديدة، يتميز بوجوده في منطقة هادئة، تتوفر على رمال ذهبية وأشجار صغيرة، شاطئ تابع لجماعة الحوزية، أغنى جماعة بالإقليم. لم يكن هذا الشاطئ معروفا بهذاأكمل القراءة »
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