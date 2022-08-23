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حوادث

إيداع المشتبه في قتلهم فتاة بسجن طنجة

منذ 42 ثانية
الضحية عثر عليها محروقة بمنطقة معزولة وعليها آثار الضرب أجرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، السبت الماضي، مسطرة تقديم ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال أمام أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل فتاة ثلاثينية مجهولة الهوية، التي عثرأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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