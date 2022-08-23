بانوراما
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم
يعتبر الزواج في ورزازات من بين المناسبات التي يظهر فيها السكان تشبثهم بالعادات والتقاليد الأصيلة، التي مازال كثير منها راسخا إلى حدود الآن ولم تنجح التطورات، التي عرفها المجتمع المغربي في اندثاره. أمينة كندي ورزازات… طقوس أصيلة يعتبر يوم الحناء من أهم أيام العرس بورزازات، والذي تسبقهأكمل القراءة »
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