الأولى
تلاعبات بالملايير في مساحات خضراء
النيابة العامة تأمر بتعميق البحث في ملف تزوير وثائق أرض على الحدود بين النواصر وعين الشق أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء, بإجراء بحث معمق في ملف تزوير وثائق أرض “الحشلفات”, الواقعة ضمن شريط “الحزام الأخضر على الحدود بين إقليم النواصر وتراب جماعة مقاطعة عين الشقأكمل القراءة »
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