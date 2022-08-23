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مومس تسرق مسدسا ورصاصات شرطي
استغلت نومه للانتقام منه بعد رفض تسديد المقابل المالي تسببت مومس في حالة استنفار قصوى لمصالح الأمن بسلا، الجمعة الماضي، بعد أن سرقت مسدس شرطي ورصاصات وجهاز شحن خاصا بالرصاص، واختفت عن الأنظار انتقاما منه على رفضه تسديد ثمن ليلة ماجنة قضتها معه بشقته. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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