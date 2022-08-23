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أشغال البيضاء… جحيم الأرض
مسؤولو العاصمة الاقتصادية يقلبون تربتها ويحاصرون سكانها أينما وليت وجهك في الدار البيضاء فثمة أشغال وحفر. سياجات حديدية تطوق الأزقة والشوارع، تجعل المرء يدخل في متاهة حقيقية في سبيل الوصول إلى مبتغاه وسط مدينة أضحت جحيما أرضيا مسلطا على العباد أو من ساقته الظروف إلى الدخول إليها.أكمل القراءة »
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