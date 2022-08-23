بانوراما
أحدث صيحات طلاء الأظافر
تتميز صيحات طلاء الأظافر خلال الصيف الجاري باعتماد الألوان الهادئة والأقرب إلى الشفافة، إلى جانب الألوان الزاهية والجريئة. من بين جميع الصيحات هذا الموسم، يعد طلاء الأظافر الأكثر متعة من بين جميع صيحات الموضة لهذا الموسم، والذي في إطاره تفضل النساء اتباع الصيحات الجريئة عند اختياره منأكمل القراءة »
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