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حوادث

إيداع مهاجر سجن الحسيمة

منذ 3 دقائق
علم من مصدر مطلع، أن شرطة المطار الدولي بالعروي بإقليم الناظور، تمكنت من إيقاف شخص كان موضوع مذكرة بحث صادرة عن السلطات الأمنية بالحسيمة، مباشرة بعد نزوله من الطائرة قادما من إحدى الدول الأوربية. وأضاف المصدر ذاته، أن الموقوف، كان ينشط على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيثأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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