الرياضة
عصبة الهواة تصدم اللاعبين والفرق
تشبثت بقانون تحديد سن اللاعبين في القسمين الأول والثاني صدمت العصبة الوطنية لكرة القدم عددا من اللاعبين وفرقهم، بعدما أعلنت تشبثها بقرار «تحديد السن» في بطولتي القسم الأول والثاني هواة. وأكدت العصبة في مراسلة توصلت بها الفرق المنضوية تحت لوائها أنه يتعين على فرق القسم هواة تسجيلأكمل القراءة »
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