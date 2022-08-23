الرياضة
حكيمي في تشكيلة الدوري الفرنسي
بوفال يؤكد عودته القوية إلى الملاعب بهدف اختير أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الأول، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام ليل الفرنسي، المنتهية بسبعة أهداف لواحد، أول أمس (الأحد)، إلى جانب كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار. وأعلنت رابطةأكمل القراءة »
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