حوادث
جريمة قتل تهز البيضاء
مروج خمور وجه طعنات قاتلة لشاب والشرطة اعتقلته في ظرف قياسي اهتزت منطقة سيدي مومن بالبيضاء، صباح أول أمس (السبت) على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب غريب عن المنطقة، بعد تعرضه لطعنات خطيرة من قبل مروج خمور. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف المتهم بعد ثلاثأكمل القراءة »
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