حوادث
“مقرقب” يهاجم مصلين بفاس
فتحت المصالح الأمنية بالمنطقة الأولى بفاس، بحثا في ظروف هجوم شاب في وضعية غير طبيعية على مصلين أثناء الاستعداد لأداء صلاة الجمعة، ما تسبب في حالة هلع وسط المصلين وإصابة أحدهم بجروح خطيرة نقل للعلاج منها بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، فيما أغمي على شيخ. وفوجئ المصلون بمسجدأكمل القراءة »
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