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الزاهد في “مستر إكس” تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية محامية في فيلم “مستر إكس”، الذي تنشغل بتصويره حاليا رفقة زوجها النجم أحمد فهمي. وخلال الأحداث تترك “هنا” المحاماة بسبب ظروف مرت بها وتلتقي أحمد فهمي ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية. و”مستر إكس” من بطولة أوس أوس، وبيومي فؤاد،أكمل القراءة »
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