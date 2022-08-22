بانوراما
الشعر المبلل… أبرز الصيحات
تتربع تسريحات الشعر المبلل على قائمة أجمل تصفيفات الشعر المتناسبة مع أجواء فصل الصيف والمناسبة لصاحبات الشعر الطويل والقصير، وأيضا الرطب أو المجعد. وعادت هذه الصيحة مجددا خلال الصيف الجاري لتكون حاضرة في أبرز الإطلالات لنساء من فئات عمرية مختلفة، سيما أنها تضفي جمالية وأناقة خاصة علىأكمل القراءة »
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