حوادث
تفكيك شبكة لترويج الكوكايين
تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية للأمن الولائي بمراكش، أخيرا، من تفكيك شبكة لترويج المخدرات الصلبة بمراكش، من بين أفرادها سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، والذي يقوم بتوزيع لفافات المخدرات الصلبة على الزبناء بمختلف أحياء المدينة، مستغلا سيارة الأجرة لإيهام عناصر الشرطة. وتفيد معطيات دقيقةأكمل القراءة »
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