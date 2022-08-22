بانوراما
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم
تختلف عادات الزواج بشفشاون وطقوسه عن باقي مناطق المغرب، لكن تتقاسم كثيرا منها مع المدن المنتمية إلى شمال المغرب.ولشفشاون علاقة وثيقة بالأندلس، فقد هاجرت إليها العديد من الأسر الأندلسية بعد سقوط غرناطة ما كان له أثر كبير في حياة السكان بعد اندماجهم معهم، إلى جانب أن ذلكأكمل القراءة »
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